Son Dakika Haberleri: İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı
Son Dakika Yerel İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

1 saat önce

İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldıIĞDIR - Iğdır'da bir iş yerinin toprak damının çökmesi korku dolu anlar yaşattı.

İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

IĞDIR - Iğdır'da bir iş yerinin toprak damının çökmesi korku dolu anlar yaşattı.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde toprak damın çökmesi korku dolu anlar yaşattı. Tadilat dolayısıyla işçilerin çalıştığı esnada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çökmenin etkisi ile ortalık bir anda toz bulutu ile kaplanırken, kullanılan ağaçların ise çürüdüğü gözden kaçmadı. Olay esnasında cadde üzerinde bulunan polis ekipleri iş yerinin çöktüğünü görünce çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Çökme esnasında iş yerinin ön cephesinde bulunan camların cadde üzerinde geçen vatandaşların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi tadilat yaptıklarını belirtti.

İş yerinin çatısı çöktü, cadde duman altında kaldı

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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