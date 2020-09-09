İş yerinin çatısında akıma kapılan kişi yaralandı - Son Dakika

Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısına reklam panosu yerleştirmek amacıyla çıkan Recep Erikçi (32), elinde profil doğrama bulunduğu esnada çalışırken, çatının üzerinden geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin çatısında çalışan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı