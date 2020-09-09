İş yerinin çatısında akıma kapılan kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin çatısında çalışan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısına reklam panosu yerleştirmek amacıyla çıkan Recep Erikçi (32), elinde profil doğrama bulunduğu esnada çalışırken, çatının üzerinden geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı.
Elektrik çarpması sonucu çıktığı yükseklikten çatıya düşen Erikçi, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:49 - Kaynak: AA
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