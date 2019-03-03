Son Dakika Haberleri: İş Yerinin Çatısından Düşen Bekçi Yaşamını Yitirdi

İş Yerinin Çatısından Düşen Bekçi Yaşamını Yitirdi

30 dakika önce

Adana'da iş yerinin çatısından düşen bekçi hayatını kaybetti.

İş Yerinin Çatısından Düşen Bekçi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Adana'da iş yerinin çatısından düşen bekçi hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki taşımacılık firmasında bekçilik yapan Hasan Gezer'den (57) haber alamayan yakını çalıştığı iş yerine gitti.

İş yerinde arama yapan yakını, Gezer'in cesedini buldu.

Polis ekipleri, Gezer'in düştüğü yerde kırık plastik çatı kaplaması olduğunu belirledi.

Olayı haber alarak iş yerine gelen Gezer'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Gezer'in, biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çatıya çıktığı ve plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:42 Kaynak: AA

Hasan Gezer, Adana, Güncel
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