Son Dakika Haberleri: İş yerinin çatısından düşüp, öldü
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İş yerinin çatısından düşüp, öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iş yerinin 4 metrelik çatısından düşen Mehmet Cansız (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İş yerinin çatısından düşüp, öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iş yerinin 4 metrelik çatısından düşen Mehmet Cansız (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tarım makineleri satışı yapan Mehmet Cansız, dün saat 18.00 sıralarında Sanayi Caddesi'ndeki iş yerinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Cansız, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Acıpayam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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