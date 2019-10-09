Son Dakika Haberleri: İş yerinin çatısını tamir etmek isteyen bekçi, düşerek öldü
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İş yerinin çatısını tamir etmek isteyen bekçi, düşerek öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, çalıştığı iş yerinin akan çatısını tamir etmek isteyen bekçi İsmail Akdeniz (44), kaplamalarının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

İş yerinin çatısını tamir etmek isteyen bekçi, düşerek öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, çalıştığı iş yerinin akan çatısını tamir etmek isteyen bekçi İsmail Akdeniz (44), kaplamalarının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. İş yerinde bekçilik yapan İsmail Akdeniz, akan çatıyı tamir etmek için çatıya çıktı. İsmail Akdeniz, bu sırada çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan İsmail Akdeniz, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Pamukova, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:38 Kaynak: DHA
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