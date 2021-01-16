İş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kozcağız beldesi Kavlaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra elektrik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan'dan haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İş yerine giren jandarma ekipleri ve arkadaşları, Özcan'ı depo bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri, Özcan'ın öldüğünü tespit etti.Veysel Özcan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.