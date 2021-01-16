İş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika
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İş yerinin deposunda ölü bulundu

16.01.2021 15:20
İş yerinin deposunda ölü bulundu

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kozcağız beldesi Kavlaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra elektrik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan'dan haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İş yerine giren jandarma ekipleri ve arkadaşları, Özcan'ı depo bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri, Özcan'ın öldüğünü tespit etti.Veysel Özcan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İş yerinin deposunda ölü bulundu
İş yerinin deposunda ölü bulundu
İş yerinin deposunda ölü bulundu
İş yerinin deposunda ölü bulundu
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Kozcağız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika


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