İş yerinin duvarını kırarak araç parçalarını çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinin duvarını kırarak araç parçalarını çaldı - Son Dakika

İş yerinin duvarını kırarak araç parçalarını çaldı

6 saat önce

Kırıkkale'de bir iş yerinin kapısını kırdıktan sonra yandaki dükkanın da duvarını delip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İş yerinin duvarını kırarak araç parçalarını çaldı, System.String[]

Kırıkkale'de bir iş yerinin kapısını kırdıktan sonra yandaki dükkanın da duvarını delip hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.


Hırsızlık olayı, Sanayi Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde iki farklı iş yerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dükkana giren şahıs ilk önce bir iş yerinin kapısını kırarak bin 500 lira değerinde 6 adet aküyü daha sonra buranın da duvarını kırıp yandaki işletmeden de 22 bin 500 lira değerinde yine akü ve araç parçaları çaldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar neticesinde hırsızlık zanlısının M.A. isimli şahıs olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Dumlupınar, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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