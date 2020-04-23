İş yerinin girişine seyyar dezenfeksiyon kabini yaptırdı - Son Dakika

İş yerinin girişine seyyar dezenfeksiyon kabini yaptırdı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarım ilaçları ve tohum satışı yapan Serdar Özaydın, iş yerinin giriş kapısına seyyar dezenfeksiyon kabini yaptırarak çalışanlarını ve müşterilerini koronavirüs salgınına karşı korumak için önlem aldı.

Sandıklı ilçesinde tarım ilaç bayiliği ve tohum satışı yapan Serdar Özaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisi, çalışanları ve müşterilerini korumak amaçlı işletmesinin giriş kapısına seyyar dezenfeksiyon kabini yaptırdı. Özaydın, işletme içerisinde bidon ve şeritlerle sosyal mesafe önlemi de alırken, çalışanlarının maske takmalarını sağladı. Sabah işletme açıldığında dezenfeksiyon kabini giriş kapısına taşınarak, aktif hale getiriliyor. Akşam işletme kapanırken, seyyar dezenfeksiyon kabini kapatılarak kapıdan alınıyor. Seyyar kabin içerisinden geçerken sensörleri sayesinde otomatik olarak ilaçlama yapıyor.

'BÖYLE ZAMANLARDA MASRAF DÜŞÜNMÜYORUZ'

Serdar Özaydın, üretim sezonun başladığını, çiftçilerin ilaç ve tohum taleplerini geri çevirmemek amaçlı, işlerinin de devamlığı açısından işletmesini açmak zorunda olduğunu belirtti. Koronavirüse karşı da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini, bu yüzden böyle bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Özaydın, Bilim Kurulu üyelerinin virüsün elbiselerde de yaşadığını söylediklerini hatırlattı. Serdar Özaydın, "Koronavirüse karşı önlem almak için ve sezonumuzun başlamasından dolayı böyle bir şey düşündük. Bu şekilde ilaç ve tohum almak için gelen çiftçilerimiz taleplerini karşılayarak, dezenfekte ediyoruz. Biz de işlerimizi yürütüyoruz. Böyle zamanlarda maliyet ve masraf da düşünmüyoruz. Hem önlem almış olduk hem de üreticilerimizi mağdur etmemiş olduk" dedi.