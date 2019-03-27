İş Yerinin Kurşunlanması Güvenlik Kamerasında

Antalya
'nın Kepez
ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Yüksel Serdengeçti
Caddesi'ndeki Talip Gök'e ait terzi dükkanının önüne gelen kimliği belirlenmeyen kişi, iş yerine tabanca ile ateş etti.
İş yerinin önünde iki kişi ile tartışan şüpheli, daha sonra motosikletiyle olay yerinden ayrıldı.
Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki boş kovan bulurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kurşunlama güvenlik kamerasında
Olay yanı, terzinin yanındaki marketin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin tabanca ile ateş etmesi ve iş yerinin önündeki kişilerle tartışması yer alıyor.
Şüphelinin, tartışmanın ardından bir süre yürüyüp motosikletine binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.