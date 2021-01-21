Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu - Son Dakika

Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu

21.01.2021 20:10

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinin önünde baktığı köpeğini ayağı kesilmiş vaziyette bulan esnaf Orhan Bıyıklı, polise başvurarak failin bulunmasını istedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinin önünde baktığı köpeğini ayağı kesilmiş vaziyette bulan esnaf Orhan Bıyıklı, polise başvurarak failin bulunmasını istedi.

Örnek Sanayi Bölgesi'nde hurdacı dükkanı bulunan Orhan Bıyıklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle geçen hafta sonu evinde kalacağından, 3 yıldır iş yerinin önünde baktığı Alman kurdu cinsi "Kont" isimli köpeğinin kulübesine, fazladan yiyecek ve su bırakıp ayrıldı.

Hafta başında sabah saatlerinde iş yerine gelen Bıyıklı, köpeğinin sağ arka ayağının kesilmiş olduğunu gördü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde köpeğinin tedavisini yaptıran Bıyıklı, polise giderek suçluların bulunması için şikayetçi oldu.

Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğini gördüğünde şoke olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanede zamanı geçtiği için ayağı yerine dikemeyeceklerini söylediler. Köpeğin ölmemesi için sağ arka ayağını ampüte etmek zorunda olduklarını belirttiler. Biz de yaşama tutunabilmesi için bacağının tamamen kesilmesini kabul ettik." dedi.

Köpeğine bunu yapanların bulunmasını isteyen Bıyıklı, "Bir insan bunu nasıl yapar. Bu hayvan o kadar acı çekti. Bunu yapan bir cani olmalı. Suçlu veya suçluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Bıyıklı'nın damadı Osman Öztekin de köpeği bacağı kopuk halde bulunca kayınpederi ve kayınvalidesinin saatlerce ağladığını anlatarak, "Tedavisini yaptırdılar ama bacağını kaybetti. Bunu yapan insan olamaz. Saldırgan bir hayvan da değil, böyle bir şey yapılmasına anlam veremiyorum. Bunu yapanların bir daha hayvanlara bu şekilde davranılmaması için bulunup cezalandırılması gerekir." diye konuştu.

Civar esnafından Yaşar Ergün de son dönemde hayvanlara eziyetlerle çok karşılaştıklarını dile getirerek, "Evlerimizde ve iş yerlerinde beslediğimiz hayvanlarımız ailelerimizin bir bireyidir. Böyle bir hayvanın bacağının kopartılması insanlık suçudur. İnsana yapılan bir eziyetle hayvana yapılan eziyetin hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu
Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu
Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu
Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu

Tekkeköy, Samsun, Alman, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu - Son Dakika


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