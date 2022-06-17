DİYARBAKIR - İş yerinin önünde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşların incelenmesini istiyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - İş yerinin önünde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşların incelenmesini istiyor

17.06.2022 14:08

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi.

İlçede esnaflık yapan Mehmet Aydın, Şehitlik Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan iş yerini açmaya gittiği sırada taş parçaları gördü.

Aydın, incelediği taşların göktaşı olabileceğini düşünerek incelenmesini talep etti.

İş yerini açacağı esnada gördüğü taş parçalarını çevredekilerin attığını düşündüğünü kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"İş yerimin üstündeki binada oturan arkadaşımı aradım. Ona, 'İş yerimin önüne taş bırakmışlar, bir şey duydun mu?' diye sordum. 'Bir ses geldi ama karanlık olduğu için görmedim.' dedi. Temizlik yaparken köşeye koydum. Mıknatısın taşı tuttuğunu gördüm. Top şeklinde düşmüş, ama 7-8 parçaya bölünmüş."

İnternetten göktaşının özelliğine baktığını, benzerlik taşıdığı için taş parçalarının göktaşı olduğuna inandığını aktaran Aydın, ilgilenenlerle iletişime geçip taşların incelenmesini istediğini kaydetti.

Aydın, göktaşı olduğu kesinleştiği takdirde taşları satacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - İş yerinin önünde bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşların incelenmesini istiyor - Son Dakika

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