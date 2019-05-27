Son Dakika Haberleri: İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada işyerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti.

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü, System.String[]


GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada işyerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Yenidoğan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay Pazar günü Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan Osman Yenidoğan, işyerinin önünde oturduğu sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Yakup S., otomobilden aldığı av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Osman Yenidoğan'a isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenidoğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yenidoğan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yenidoğan'ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olayın ardından kaçan Muhammet S. ve Yakup S., bir gün sonra Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakup S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:33 Kaynak: DHA
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