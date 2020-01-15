İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular - Son Dakika
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İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hırsız, bir iş yerinin önünde park halindeki minibüsten inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.

İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hırsız, bir iş yerinin önünde park halindeki minibüsten inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.


Alınan bilgiye göre, olay Kozluca Mahallesi yolunda bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Park halindeki minibüsü gözüne kestiren 2 hırsız otomobillerini aracın yanına yanaştırıp harekete geçti.


Etrafı bir süre kontrol eden hırsızlar daha sonra park halindeki arabanın arka kapısını zorlayarak sanayiler içerisinde açtı. Minibüsün içindeki inşaat malzemeleri ve hırdavatları çalan hırsızlar elini kolunu sallayıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Sabah minibüsün içerisindeki malzemelerinin olmadığını fark eden çalışanlar güvenlik kamera görüntüleri izleyince gerçeği öğrendiler. Mağdur iş yeri sahibinin polise müracaat ederken, ekipler 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kozluca, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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