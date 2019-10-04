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İş yerinin önünden kıyma makinesini böyle çaldılar

22 dakika önce

İş yerinin önünden kıyma makinesini böyle çaldılar Hırsızlık zanlıları yakalanarak adliyeye sevk edildiGAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş yerinin önünden kıyma makinesini böyle çaldılar

Hırsızlık zanlıları yakalanarak adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir beyaz eşya mağazasından çıkan 2 şüpheli, iş yeri önündeki et kıyma makinesini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin et kıyma makinesini çalıp olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelip güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İş yerinin önünden kıyma makinesini böyle çaldılar

Gaziantep, Şahinbey, Karataş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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