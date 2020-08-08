İş yerinin tabelasına konan arılar esnafa zor anlar yaşattı - Son Dakika

Hakkari'de, bir iş yerinin tabelasına konan arılar, esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dükkanın tabelasına konan bal arıları, sayıca artınca çevredeki esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.
Özel kıyafet giyerek fırça ve şekerli suyla arıları toplamaya çalışan Şahin Aydın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından arıları kovana almayı başardı.
Arıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından iş yerleri tekrar açıldı.
Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yollarını şaşırarak tabelaya konan arıları topladığını ve evine götüreceğini söyledi.