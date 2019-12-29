İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2) - Son Dakika

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2)

6 saat önce

KUYUMCU ARIKAN: 17,5 KİLOGRAM ALTIN VE TAKI ÇALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde soyulan kuyumcunun sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2), System.String[]

KUYUMCU ARIKAN: 17,5 KİLOGRAM ALTIN VE TAKI ÇALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde soyulan kuyumcunun sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi. Yaptıkları ilk incelemede 17,5 kilogram altın ve altın takının çalındığını aktaran Ramazan Arıkan, "9 kilogram civarında 22 ayar bilezik, ayrıca tam net bilmiyorum ama 8- 8,5 kilogram civarında kırmızı renkli muhtelif turalı bileklik, kelepçe tarzında kırmızı ağırlıklı takımızı çalmışlar. Aşağıdan yaklaşık 15 santimetrelik betonu delerek yapılan bir hırsızlık. Sabahleyin saat 10.30 gibi iş yerine geldiğimde kasayı açarken, dükkanın camının buğulu olduğunu, kasanın boş olduğunu gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.

Diğer taraftan, daha önceden bilardo salonu olarak kullanılan kuyumcunun olduğu binanın bodrum katındaki su itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:08 Kaynak: DHA
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