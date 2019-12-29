İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı.

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip, kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BETONU DELİP KASAYA ULAŞMIŞLAR

İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.


Manavgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü
5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın

Son Dakika Haberleri
18:42 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı - Son Dakika
18:42 Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika
18:41 İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı - Son Dakika
18:41 Sis görüş seviyesi 20 metreye kadar düştü - Son Dakika
18:40 Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
17:40 Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Son Dakika
17:35 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]