Son Dakika Haberleri: İş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı
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İş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı

58 dakika önce

BOLU'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp, işyerinin kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33), yakalandı.

İş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı, System.String[]

BOLU'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp, işyerinin kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33), yakalandı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İstanbul'dan Bolu'ya gelen E.G., iddiaya göre 3 gün boyunca müşteri kılığında restorana girerek keşif yaptı.

Kalabalıktan faydalanarak tuvalete girip, restoranın kapanmasını bekleyen E.G., işyerinin kapanmasıyla, yazar kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı. Restoranda bulunan kilitli kasayı da çalmaya çalışan E.G., otomobiline kadar taşıdığı kasayı araca sığdıramayınca olduğu yerde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek  şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
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İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı
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