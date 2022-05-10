Vitrinden telefon çalan çocuk "Bu telefonu çok istiyordum" deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti - Son Dakika
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Vitrinden telefon çalan çocuk "Bu telefonu çok istiyordum" deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti

10.05.2022 11:09

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 yaşındaki çocuk işyerinin vitrininden telefon çaldı. Çocuktan şikayetçi olmayan işyeri sahibi Şimşek, "Bu telefonu çok istiyordum" cevabını alınca şikayetçi olmadığı ifade etti.

Pasajdaki telefon bayisine giren çocuk, iş yeri sahibi İsmail Şimşek'in üst kata çıkmasını fırsat bilip vitrinde bulunan telefonu montunun cebine koyarak çaldı. Çocuk, Şimşek'in aşağıya indiğini görünce koşarak kaçtı.

DÜKKAN SAHİBİ HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

İsmail Şimşek, 'Hırsız yakalayın' diye bağırınca çevredekiler çocuğu yakaladı. Telefonu alan İsmail Şimşek, 15 yaşında olduğunu öğrendiği çocuk hakkında şikayetçi olmadı.

ABİ BEN BU TELEFONU ÇOK İSTİYORDUM

Çocuğun üst kata çıkmasını fırsat bildiğini belirten İsmail Şimşek, "Çocuğa yaşını sordum. 15 dedi. "Neden çaldın bu telefonu" dedim. 'Abi ben bu telefonu çok istiyordum' dedi. Açıklaması değişik geldi, şikayetçi olmadım" dedi. Çalınan telefonun 10 bin TL değerinde olduğunu söyleyen İsmail Şimşek, yaşadığı olayın ardından telefonları açık vitrinden alıp kapalı alanda sergilediğini söyledi.

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İsmail Şimşek, Cep Telefonu, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Vitrinden telefon çalan çocuk 'Bu telefonu çok istiyordum' deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vitrinden telefon çalan çocuk "Bu telefonu çok istiyordum" deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti - Son Dakika
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