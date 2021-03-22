MERSİN İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

MERSİN'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. 3 kişinin yaralandığı, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile iş yerinde bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

SON ANDA KURTULDU

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Üzerine gelen otomobili fark eden kadın, geri adım atarak canını kurtardı.

İş yerinde zarar meydana gelirken, kazaya şahit olan bir kız çocuğu annesine sarılıp gözyaşı döktü.