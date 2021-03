İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu (2) - Son Dakika

ÇALIŞANLAR OLAY ANINI ANLATTI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin vitrinine çarptığı iş yerinin çalışanı Ahmet Aslan, can kaybının yaşanmadığına sevindiklerini söyledi. Aslan, "İş yerinde otururken, birden araç vitrine çarptı. Biz de korktuk. Kendimizi dışarıya attık. İçeride iki tane çocuk yaralandı. Annesinde de birkaç yara vardı. Polis, ambulans geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Çok şükür can kaybı olmadı, maddi hasar meydana geldi" dedi.Kazaya tanık olan komşu esnaf Mehmet Bulut da, "Biz içerde çalışırken karşıdan araç gelip camları kırdı. Çevredekiler gelip yardım etti. Biz de yardıma koştuk. Ambulans gelip yaralıları götürdü. Çok şükür can kaybı yok. Geçmiş olsun" diye konuştu.