Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde E.K. isimli şahsın çalıştığı iş yerinin yatakhane kısmında saksı içerisinde kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan müşterek operasyonla şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın tek kaldığı yatakhanede yapılan aramada; 50 kök kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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