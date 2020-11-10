İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi - Son Dakika

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

10.11.2020 13:36

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor Bina yıkımını gören vatandaşlar cep telefonuna sarıldı İzmir'de meydana gelen 6.

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

Hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Bina yıkımını gören vatandaşlar cep telefonuna sarıldı

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören binaların yıkımına devam edilirken, iş yerinin bulunduğu binanın yıkımını izleyen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım boyunca hıçkırıklara boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 34 kişiye mezar olan Rızabey Apartmanı karşısındaki hasarlı binaların yıkıma başlandı. 3 katlı binada iş yeri bulunan Ezgi Sert, yıkımı gözyaşlarıyla izledi. Binada ağır hasar bulunduğu için eşyalarını alamadığı öğrenilen Ezgi Sert, zaman zaman hıçkırıklara boğuldu. Binanın ağır hasarlı olduğunu söyleyen Ezgi Sert, "İş yerim yıkılıyor şu anda. Ağır hasarlıydı, yıkılma kararı alındı. O yüzden de içerideki hiç hiçbir eşyayı alamadık. Her şey içeride kaldığı için böyle izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok" dedi. Acılı kadının durumuna duyarsız kalmayan vatandaşar Ezgi Sert'in yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.

Bina yıkımı sırasında caddede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, caddede toplanan vatandaşlar yıkımı cep telefonuyla kaydetti. Kimi vatandaş sosyal medyadan yıkımı canlı yayınlarken, kimi vatandaş ise video ve fotoğraf çekerek yıkım anını kaydetti.

Öte yandan binanın yıkımı sırasında itfaiye ekipleri su tutarken oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi
İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi - Son Dakika


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