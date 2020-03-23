İş yerleri kapatılan berberler sosyal medyadan ilan verip evlere gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerleri kapatılan berberler sosyal medyadan ilan verip evlere gidiyor - Son Dakika

İş yerleri kapatılan berberler sosyal medyadan ilan verip evlere gidiyor

6 saat önce

Antalya'da korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan berberlerden bazıları, talep üzerine evlere servis yapıyor.

İş yerleri kapatılan berberler sosyal medyadan ilan verip evlere gidiyor, System.String[]

Antalya'da korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan berberlerden bazıları, talep üzerine evlere servis yapıyor. Sosyal medya hesaplarından ilan paylaşan berberlere ve vatandaşlara uyarı Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun'dan geldi. Uzun, yapılanın son derece yanlış olduğunu belirterek, "Gördüğümüz anda polise haber veriyoruz. Bu tarz eylemde bulunanlara para ve hapis cezası var" dedi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya'da bazı berberler evlere servis vermeye başladı. Sosyal medya hesaplarından evlere gelerek vatandaşlara hizmet verebileceklerini söyleyen berberlere uyarı, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun'dan geldi.


"Para cezasının yanı sıra hapis cezası da var"


Yapılanın son derece yanlış olduğunu belirten Uzun, "Bu konuda tüm berberlerimizi uyardık. Gördüğümüz anda polise bildiriyoruz. Para cezasının yanında hapis cezası da var. Bu işin evde hijyeni hiç olmaz. Evdeki kişi hastaysa berber bunu alıp başka yere taşıyabilir. ya da berberde bir hastalık varsa o da bunu vatandaşlara bulaştırabilir. Emniyet ve zabıta arkadaşlara bildiriyoruz ve gerekli işlemi yapıyorlar. Tüm üyelerimize uyarılarımızı yaptık. Kaçak yapanlar da var. Vatandaşlarımızı ve berber arkadaşları bu konuda hassasiyete davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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