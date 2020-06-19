İş yerleri ve otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlıların iş yerlerinden ve otomobilden yaptığı hırsızlık anları yer alıyor.