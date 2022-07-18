İş yerlerinde kaçak tütün satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İş yerlerinde kaçak tütün satan 3 kişi yakalandı

18.07.2022 15:05
İş yerlerinde kaçak tütün satan 3 kişi yakalandı

Denizli'de gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda iş yerlerinde kaçak tütün ürünü satan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda iş yerlerinde kaçak tütün ürünü satan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, iş yerlerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 51 kilogram paketlenmiş kıyılmış tütün, 10 bin 500 adet kaçak sarma sigara, 97 bin 400 adet makaron, 2 bin 382 adet sigara yapım malzemesi, 2 adet elektronik ve manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Öte yandan kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabancası olan 1 şüpheli 7 mermi ile beraber yakalandı. Yakalanan toplamda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerlerinde kaçak tütün satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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