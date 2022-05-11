İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

11.05.2022 23:26
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda iş yerlerinden 60 bin TL değerinde antika eşya ile 700 bin TL değerinde elektronik eşya çalan Y.G. (23) ve İ.U. (25) yakalandı. Y.G.'nin ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilirken, şahsın üzerinde yapılan aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

YORUMLAR
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13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı Hırsızlara suçüstü Hırsızlara suçüstü

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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