Üye Girişi
İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

18.11.2021 12:29
İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

BATMAN'da çeşitli tarihlerde girdikleri 5 iş yerinden bilgisayar ve plazma televizyon çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

BATMAN'da çeşitli tarihlerde girdikleri 5 iş yerinden bilgisayar ve plazma televizyon çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde 5 iş yerinden 8 dizüstü, 6 plazma televizyon ve parçalarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi çaldıkları malzemeler, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı
İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı
İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti 12:21 Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti 12:10 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı 11:40 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek 11:19 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı 11:08 Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
12:16 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
12:09 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
11:27 Otomotiv devinin mini aracı Türkiye'de satışa çıkıyor: 20 bin TL
11:27 Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz
Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı         
12:22
Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı         
12:20
Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı         
12:17
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement