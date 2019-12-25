İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği H.D.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinden bir çantayı ve bir cep telefonunu çaldığı görülüyor.

İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızlar lüks aracın aynalarını 10 saniyede çaldı
Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi Freni boşalan tır beş aracı biçti İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
07:36 Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel ayini - Son Dakika
07:34 İki kardeşin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada - Son Dakika
07:29 İki kardeşin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada - Son Dakika
07:15 İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
07:14 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı (1) - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 07:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]