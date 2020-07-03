İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yapan kişiler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerlerinden 8 bilgisayar, 11 tablet ve 1 şarj cihazı ile 3 bin 750 lira değerinde sigara çalan S.K. ve C.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlıklar, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.