İş Yerlerinden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
2 saat önce
Bursa'da bazı iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa
'da bazı iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi
ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 30 bin lira değerinde bilgisayar ana kartı, hafıza kartları ve 5 dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler görüntülerden şüphelinin H.D. (26) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, Nilüfer ilçesindeki özel okuldan da hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan iş yerlerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: AA
Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı
3 Metrekarelik Dükkanında 30 Yıldır Ayakkabı Tamir Ediyor
İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Kişi, 109 Suçtan Aranıyormuş
Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti