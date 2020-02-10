İş yerlerinden hırsızlık ve gasp yapan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerlerinden hırsızlık ve gasp yapan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İş yerlerinden hırsızlık ve gasp yapan 13 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İş yerlerinden hırsızlık ve gasp yapan 13 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 ilçedeki 5 iş yerinde meydana gelen hırsızlık ve bazı iş yerlerindeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek gasp edilmesi olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten polis, 2 Şubat'ta Bağcılar 100.Yıl Mahallesi'nde bir tekel bayiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kentte meydana gelen 15 olayın faili olduklarının belirlenmesi üzerine aynı gün diğer şüphelileri yakalamak için Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kiraladıkları araçların plakalarını değiştirerek hırsızlık ve gasp olaylarında bu araçları kullandıkları belirlendi.

27 Aralık gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen şüphelilerin güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdikleri iş yerinden 347 saat çaldıkları tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerlerinden hırsızlık anları ve gasp olayları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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