İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

15.06.2022 11:17
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

İSTANBUL'da kilitlerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da kilitlerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çete lideri Sinan B.'nin daha önceden 112 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için operasyon yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Sancaktepe'de 6, Ataşehir'de 7, Tuzla ve Ümraniye'de birer işyerinden hırsızlık yaptıkları ayrıca bir gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenli kameralarına yakalandıklarını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girdikleri çaldıklarını çalıntı araçlara yükleyerek götürdükleri görüldü. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için 11 Haziran 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Baskınlarda şüpheli Sinan B.(27), Hatice Ç.(27), Seda B.(40), Serkan Ç.(22) ve 17 yaşındaki B.Ü. gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILARŞüphelilerden Sinan B.'nin daha önceden 112 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre diğer şüphelilerden Hatice Ç.'nin daha önceden 57 adet, Seda B.'nin 9 adet, B.Ç.'nin 16 adet, Serkan Ç.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan B. ile Serkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
YORUMLAR
500
Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli yakalandı Gaziantep'te kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 6 şüpheli yakalandı Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement