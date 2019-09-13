Son Dakika Haberleri: İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıya tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

1 saat önce

Kars'ta, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıya tutuklama, System.String[]

Kars'ta, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde iki iş yerine giren kişinin bir miktar para çalarak kaçması üzerine zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu K.D. olduğu belirlenen zanlı polislerce kentte düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan K.D, polisteki işlemleri sonrası Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, iş yerlerinden çaldığı paraları harcadığını söylediği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti
CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Esenyurt'ta bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle bebeğiyle uçan kiremitlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu! FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında cezalar açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıya tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]