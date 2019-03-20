Son Dakika Haberleri: İş Yerlerinden Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

İş Yerlerinden Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

2 saat önce

Tokat'ta, üç iş yerinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İş Yerlerinden Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı, System.String[]
Tokat'ta, üç iş yerinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki üç iş yerinden para, hızar motoru, ayakkabı ve motosiklet çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu polis ekipleri, olayı T.Z'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi.

Çaldığı eşyalarla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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