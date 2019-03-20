İş Yerlerinden Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı
2 saat önce
Tokat'ta, üç iş yerinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Tokat
'ta, üç iş yerinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki üç iş yerinden para, hızar motoru, ayakkabı ve motosiklet çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu polis ekipleri, olayı T.Z'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi.
Çaldığı eşyalarla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: AA
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