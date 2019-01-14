İş Yerlerinden Malzeme Çalan Hırsız Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Eskişehir
'de, çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince KOBİ Sanayi Bölgesinde 2 ayrı iş yerinin bahçesinden yaklaşık 40 bin lira değerinde malzemenin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmalarda hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Musa D. tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin hakkında 18 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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