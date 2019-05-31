İş yerlerine giren kasa hırsızları yakalandı

İSTANBUL'da sabaha karşı girdikleri işyerlerinde kasalardan para ve çek defterleri çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin sabaha karşı işyerlerine geldikleri, pencere camlarını kırarak içeri girdikten sonra kasaları yanlarında getirdikleri tornavida, murç, çekiç gibi aletleri kullanarak açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin kasaların içinde buldukları para, çek defterlerini alarak kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler sırasında güvenlik kameralarına da yakalandıkları ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği kamera görüntülerinden önce kullandıkları otomobilin plakası ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 25 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheliler Ersin Ö.(31) ile Hamdullah B.(27) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Ersin Ö.'nün daha önceden 22 adet işyerinden ve evden hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 6 adet yaralama, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik kullanmak suçlarından polise geliş kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Hamdullah B.'nin ise 6 kez hırsızlık, 3 adet yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından daha önceden yakalandığı öğrenildi.

Yapılan soruşturma sonucu 4 işyerini soydukları tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

- İstanbul