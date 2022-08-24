İzmir'de sağanak etkili oldu (3)

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Aliya İzzetbegoviç Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir restoranın da mutfak bölümü sular altında kaldı. Çalışanlar, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yeri sahibi Edis Hatipoğlu, "20 dakikalık yağmurda bu hale geldik. Her yağmurda rögarlar anında doluyor ve iş yerimizi su basıyor. Biz de imece usulü suyu çekmeye çalışıyoruz. Belediyeyi aradığımızda bizi sıraya aldıklarını söylediler. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,