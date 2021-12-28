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İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı - Son Dakika

İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı

28.12.2021 20:17

İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı Elazığ'da dört farklı iş yerinin camlarını indiren kapüşonlu şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da dört farklı iş yerinin camlarını indiren kapüşonlu şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi üzerinde ve civarında bulunan dört farklı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi önünden geçtiği dükkanın camına taş atıp kırdı. Hızını alamayan kapüşonlu şahıs bulduğu taşlarla daha sonra sırasıyla üç dükkanın daha camını kırdı. Toplamda dört dükkanın camını kırarak zarar veren şahsın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı
İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı
İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı - Son Dakika
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