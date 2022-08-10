Ataşehir 'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu - Son Dakika

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