İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu

10.08.2022 12:58

Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. Vatandaşlar şiddet gören kadını öfkeli adamın elinden kurtardı. İşte o anlar...

Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu - Son Dakika
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