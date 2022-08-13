İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM

13.08.2022 19:13
İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM

İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç için eylem yaptı.

İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç için eylem yaptı.

Kadıköy'de Osmanağa Mahallesinde bir kafede 63 yaşındaki Mihriban Arduç, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 60 kişilik grup, bugün akşam saatlerinde Mihriban Arduç'un öldürüldüğü sokaktaki kafeye yürüyerek eylem yapmak istedi. Sloganlar atarak yürüyen gruptakilerle, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Arduç'un öldürüldüğü kafenin önüne gelen gruptakiler, basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı.

YORUMLAR
500
Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ YEĞENİ: 'TEYZEM BİZE BU İLİŞKİYİ ARTIK YÜRÜTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ' KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ YEĞENİ: 'TEYZEM BİZE BU İLİŞKİYİ ARTIK YÜRÜTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 19:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement