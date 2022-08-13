Kadıköy'de Osmanağa Mahallesinde bir kafede 63 yaşındaki Mihriban Arduç, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 60 kişilik grup, bugün akşam saatlerinde Mihriban Arduç'un öldürüldüğü sokaktaki kafeye yürüyerek eylem yapmak istedi. Sloganlar atarak yürüyen gruptakilerle, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Arduç'un öldürüldüğü kafenin önüne gelen gruptakiler, basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı.

İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy 'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç için eylem yaptı.

Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ İÇİN EYLEM - Son Dakika

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