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İsa Kahraman Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

İsa Kahraman Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

02.06.2021 19:18
İsa Kahraman Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi, System.String[]

İSA KAHRAMAN ENGELLİLER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ Karesi Kent Konseyi ile Karesi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsa Kahraman anısına gerçekleştirilen Kitap Okuma Yarışması yapıldı.

İSA KAHRAMAN ENGELLİLER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Karesi Kent Konseyi ile Karesi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsa Kahraman anısına gerçekleştirilen Kitap Okuma Yarışması yapıldı.

Geçtiğimiz yılsonunda vefat eden Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsa Kahraman anısına düzenlenen Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması, Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışmaya 31 kişi kayıt yaptırırken yarışmanın açılışına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ve online olarak Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Alper Şentürk, davetliler, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

Yarışma öncesi İsa Kahraman'ın hayatının konu edildiği kısa film gösterimi sunuldu. Film gösterimi ardından Kahraman'ın İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kahraman'ın kitap okuma merakına vurgu yapan Şahin, yaşadıkları ortak anılardan örnekler verdi. Şahin ardından yarışmaya şehir dışında olduğu için online olarak katılan Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Alper Şentürk bir konuşma yaptı. Okuma yarışmasının pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan engelliler için fırsat olduğunu söyleyen Öztürk, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

MİLLET BAHÇESİNDE KÜTÜPHANE VE KİTAP OKUMA ALANI OLACAK

Son olarak ise Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan kürsüye çıkarak katılımcılara hitap etti. İsa Kahraman'ı yakından tanıdığını söyleyen Başkan Orkan, Kahraman'ın hayat enerjisini unutamadığını belirtti. Kahraman'ın kitap okuma sevgisinin örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Orkan, "Kitap okursak ülkemizi daha iyi yerlere getirebiliriz. İsa kardeşimizin söylediği söz çok güzel. 'Günde 50 sayfa kitap okumayan esas engellidir" sözü değerli bir söz. Bizler kitapların kokusu ile büyüyen insanlarız. Yeni neslin kitap okuma alışkanlığını bırakmamasını temenni ediyoruz. Bizde belediye olarak bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Millet Bahçemizde bulunan Logo Kafemizin 2. katı kütüphane ve kitap okuma alanı yapıyoruz. Bu konuda protokoller yaptık. Oralarda gençlerimiz der çalışıp kitap okuyabilecekler. Sizlere bu yarışmaya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. İnşallah yakın zamanda daha güzel etkinliklerle birlikte oluruz" dedi.

YARIŞMA 1. Sİ KAMİL YOLDAŞ OLDU

Konuşmaların ardından yarışma başladı. Düzenlenen sınav sonrası Yarışmada 1. liği Kamil Yoldaş, 2. liği Canan Çakır, 3. lüğü ise Merve Güven elde etti. 1. olana dizüstü bilgisayar ve kitap seti, 2. olana tablet bilgisayar ve kitap seti. 3. olana ise akıllı saat ve kitap seti hediye edilecek. Ayrıca 18 yaş altı katılımcılara ise kitap seti hediye edildi. Ödüller 3 Haziran Perşembe günü düzenlenen tören ile verilecek.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İsa Kahraman Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika


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