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İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi
6 saat önce
Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi
Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi.
Kendisini "Büyük Brezilyalı Bütünleyici Ailenin Halkçı Ulusalcı Kalkışma Komutası" olarak tanımlayan bir grup, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda Noel öncesi Porta dos Fondas komedi grubunun merkezine düzenlenen saldırıyı yaptıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:12
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