İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi - Son Dakika Dünya

İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi

6 saat önce

Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi

İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi, System.String[]

Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi.


Kendisini "Büyük Brezilyalı Bütünleyici Ailenin Halkçı Ulusalcı Kalkışma Komutası" olarak tanımlayan bir grup, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda Noel öncesi Porta dos Fondas komedi grubunun merkezine düzenlenen saldırıyı yaptıklarını açıkladı.

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Brezilya, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:12 
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