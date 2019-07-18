Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti
2 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul
'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS
Ahmet Kavalcı'dan Vitor Hugo açıklaması Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!