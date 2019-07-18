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Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

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Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
(Onur Erden/İHA)
Sivasspor, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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