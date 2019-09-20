Son Dakika Haberleri: Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması
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Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

20 dakika önce

- Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlamasıSİVAS - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacak Demir Grup Sivasspor'da, bugün yapılan antrenman sonrası Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

- Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

SİVAS - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacak Demir Grup Sivasspor'da, bugün yapılan antrenman sonrası Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takım ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ve taktik çalışması yaptı.

Antrenmanın sonunda takım arkadaşları 28 yaşına giren Sivassporlu futbolcu Isaac Cofie'nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Cofie, sahada kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Isaac Cofie'ye Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yapılırken, kutlamada renkli görüntüler ortaya çıktı. Kutlamanın ardından Cofie takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Isaac Cofie'ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor, Sivasspor, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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