Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1) - Son Dakika
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Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1)

10.03.2022 12:19
Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1)

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret ediyor.

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret ediyor.

Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Resmi temaslarının ardından dün İstanbul'a gelen Herzog ve eşi bugün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'na geldi. Herzog burada İstanbul'daki Yahudi cemaati üyeleriyle bir araya gelirken, ibadet edeceği de bildirildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1) - Son Dakika
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