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Isaac Sackey, Denizlispor'da

3 saat önce

Denizlispor, Alanyaspor'dan Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Isaac Sackey, Denizlispor'da, System.String[]

Denizlispor, Alanyaspor'dan Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Süper Lig'de yeni sezona güzel bir başlangıç yapan ve ilk iki haftayı kayıpsız geçerek hanesine 6 puan yazdıran Denizlispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Denizli temsilcisi, bu kapsamda Alanyaspor'dan Isaac Sackey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Ali Çetin'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende konuşan Ali Çetin, "Süper Lig'de de adından söz ettiren bir takım kurmaya çalıştık. İyi de başladık. Kadromuzu güçlendirmek adına teknik ekibimizin raporu doğrultusunda bu transferi daha başarı ile gerçekleştirdik. Oyuncunun yurt dışına transferi söz konusu olmasına rağmen bu konuda bizi kırmayıp transfere özellikle katkı koyan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
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