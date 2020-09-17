İsabeyli Mahallesi'nde abdesthane ve yeni mezarlık alanı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından İsabeyli Mahallesi'nde devam eden abdesthane ve yeni mezarlık alanı çalışmaları tamamlandı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen mezarlık genişletme ve abdesthane yapım çalışmalarını inceledi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde mezarlık genişletme ve abdesthane yapım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, "Muhtarımız aracılığıyla vatandaşlarımızdan gelen bu talebe Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarıyla yanıt vermiş olduk. 82 mahallemizde tespit ettiğimiz eksiklik ve aksaklıkları bir bir gidermeye çalışıyoruz. Nazillimizin hak ettiği hizmetleri alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İsabeyli Mahallesi'nin en büyük ihtiyaçlarından birinin tamamlandığını belirten İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise "Başkanımıza bu alan ile alakalı talebimizi ilettik. Mahalle Mezarlığımızda abdest alacak bir alan yoktu. Maliyet olarak büyük bir yük olmasa da Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Mezarlığımızın hemen yan tarafında atıl durumda olan alanı da kullanılır hale getirdik. Bu çalışmayla da mahallemizin 2 yıllık mezar yeri ihtiyacı giderilmiş oldu. Başkanımız her zaman bizi dinleyip yardımcı oluyor" diyerek çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür etti. - AYDIN