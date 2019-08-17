Son Dakika Haberleri: İşadamı Adnan Akcan'ın 17 Ağustos mesajı
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İşadamı Adnan Akcan'ın 17 Ağustos mesajı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan işadamı Adnan Akcan 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İşadamı Adnan Akcan'ın 17 Ağustos mesajı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan işadamı Adnan Akcan 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Adnan Akcan mesajında, "20 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 03.02'de meydana gelen merkez üssü İzmit Gölcük olarak açıklanan 7,4 şiddetindeki deprem bölgemizde de derin yaralar açtı. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara Depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihte yerini almıştır. Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli husus depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın getirdiği bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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